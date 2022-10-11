Тегеран, 11 октября, 2022, 08:52 — ИА Регнум. 10 октябряМехди Сафари, заместитель министра иностранных дел Ирана по экономической дипломатии, призвал к устранению препятствий на пути сотрудничества между Исламской Республикой и Польшей. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

Иранский чиновник провел переговоры с заместителем государственного секретаря Польши по вопросам экономического сотрудничества и развитияПавлом Яблонским во время его визита в Тегеран во главе делегации.

Оба официальных лица обсудили двусторонние экономические вопросы и пути расширения сотрудничества в различных областях, представляющих взаимный интерес.

Сафари заявил, что представителям частного сектора Ирана и Польши необходимо иметь укреплять двусторонние связи, при этом следует приложить усилия для устранения существующих препятствий на пути сотрудничества между двумя странами.

Согласно данным IRNA, администрация иранского президентаИбрагима Раиси включила в свою повестку дня расширение связей Ирана со странами в различных уголках мира, включая Польшу.