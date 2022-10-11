Хабаровск, , 06:45 — REGNUM Директор Хабаровской краевой филармонии Игорь Мосин пожелал участникам спецоперации Победы и скорейшего возвращения с Победой.

Война Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Если враг грозит твоему дому и стране, то надо валить не из страны, а надо валить врага. Желаю всем нашим согражданам, друзьям, всем героям, кто сегодня на рубеже огня, кто готовится туда поехать, тем, кто в пути, вернуться живыми и здоровыми, удачи и Победы!» — напутствовал Игорь Мосин.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Омской области Александр Бурков 10 октября посетил военно-полевой лагерь в Черёмушках и оценил условия пребывания мобилизованных жителей региона.