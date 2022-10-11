Берлин, 11 октября, 2022, 06:43 — ИА Регнум. Количество обанкротившихся компаний в Германии с января увеличилось на 34% по сравнению с 2021 годом и в ближайшие месяцы показатель вырастет еще больше, 10 октября сообщил на своем сайте Институт экономических исследований имени Лейбница (IWH).

Ольга Шклярова ИА REGNUM Германия

По информации учреждения, только в сентябре банкротами в ФРГ стали 762 фирмы. В IWH прогнозируют, что по итогам ноября число таких организаций вырастет в годовом выражении на 40%.

Специалисты института полагают, что эта ситуация является следствием экономического спада, а также роста стоимости важнейших факторов производства в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее издание Financial Times написало о том, что промышленное производство и розничные продажи в ФРГ снизились, а рост цен на импорт стал самым быстрым почти за полвека. Журналисты считают, что экономика ЕС уже вошла в рецессию.