Тегеран, , 08:47 — REGNUM 10 октября официальный представитель Национальной иранской газовой компании (NIGC) заявил, что экспорт газа в Турцию возобновился после того, как был прекращен восемью днями ранее из-за планового технического обслуживания. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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По словам Мохаммадрезы Джулаи, поставки природного газа из Ирана в Турцию были временно прекращены в течение 2−9 октября 2022 года из-за планового технического обслуживания.

Соответственно, в связи с запланированными инспекционными и ремонтными работами, которые были проведены на трубопроводе природного газа Иран-Турция, доставка газа из пункта въезда в Гюрбулак в турецкую газотранспортную сеть была невозможна в течение 8 дней.

Между тем, Турецкая нефтепроводная корпорация (BOTAŞ) заявила, что во время планового технического обслуживания и ремонта не предвиделось никаких внутренних проблем, связанных с балансом спроса и предложения.