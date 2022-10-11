Благовещенск, , 06:43 — REGNUM В амурской Тынде собрали помощь для участников спецоперации в защиту Донбасса. В зону СВО уехал грузовик с вещами, необходимыми бойцам, сообщила в своём телеграм-канале мэр города Евгения Михайлова.

Отправка груза Мэрия Владивостока

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«Кроме посылок за счёт предпринимателей на 300 с лишним тысяч рублей отправили необходимое (посоветовались с командирами) — топоры, перчатки, облегченные бензопилы, компактные электрогенераторы и масла к ним. Теперь нашим ребятам будет теплее и безопаснее», — отметила мэр.

Отдельно она поблагодарила горожанку, которая привезла и загрузила электрогенератор и полевую печь, а также жителя Тынды Сергея Шалыгина, который предоставил машину для перевозки груза.

Кроме посылок бойцы также получат письма от школьников с трогательными пожеланиями.

Как сообщало ИА REGNUM, в Благовещенске Амурской области намерены собирать помощь на поддержку мобилизованных централизованно. Для этого в городе создали совет меценатов.