Донецк, , 06:39 — REGNUM Киевские боевики выпустили семь снарядов натовского калибра в сторону городов Донецк и Макеевка в Донецкой Народной Республике. Об этом 11 октября сообщает представительство ДНР в СЦКК в своём телеграм-канале.

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

Обстрел Макеевки киевскими карателями был зафиксирован в 05:30 мск со стороны населённого пункта Орловка. По Червоногвардейскому району Макеевки было выпущено четыре снаряда калибром 155 мм.

В 05:32 мск киевские боевики обстреляли Калининский район города Донецка. Обстрел вёлся со стороны Орловки, по городу было выпущено три снаряда калибром 155 мм.

Информация о возможных пострадавших и повреждениях инфраструктуры уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле ВСУ города Стаханова в ЛНР с применением американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

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