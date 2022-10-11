Кемерово, 11 октября, 2022, 06:38 — ИА Регнум. Участники спецоперации борются с поднявшим голову нацизмом, доделывают то, что не закончили их деды и прадеды в годы Великой Отечественной войны. Такое мнение высказал руководитель спортивной школы олимпийского резерва по футболу Кемерова Сергей Трезубов.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Мой дед во время Великой Отечественной войны в составе сибирской дивизии защищал нашу Родину, бился с нацистами. Мой брат во время чеченской кампании защищал суверенитет нашей Родины. Сейчас двое членов нашей семьи на [территории бывш. УССР] выполняют долг перед Родиной, — рассказал Трезубов. — Я поддерживаю наших воинов, находящихся на передовой. Они защищают безопасность нашей страны, борются с поднявшим голову нацизмом, доделывают то, что не закончили их деды и прадеды в годы Великой Отечественной войны, когда казалось, что нацизм окончательно разбит. К сожалению, на Западе забыли уроки истории и помогают киевскому режиму. Российским солдатам и офицерам нужна наша поддержка. Они настоящие герои. Мы все переживаем за них, верим в них, ждём их с победой живыми и здоровыми».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что США и их сателлиты, продолжая поставки вооружений киевским нацистам, вплотную приблизились к красной линии.

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