Южно-Сахалинск, 11 октября, 2022, 06:34 — ИА Регнум. На Сахалине семьям, мужчины из которых мобилизованы для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса, оказывают всестороннюю поддержку. Губернатор островного региона Валерий Лимаренко встретился с родственниками военнослужащих и обсудил проблемные вопросы, с которыми они столкнулись, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Холод

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Семьям помогают подготовить дома к зиме, заготовить дрова и завезти уголь. Также родственникам мобилизованных оказывают юридическую помощь.

Глава региона отметил, что часто приходится решать вопросы по устройству детей в удобный детский сад и предоставлению кредитных каникул.

Как сообщало ИА REGNUM, через портал госуслуг и отделения социальной защиты населения Амурской области можно подать заявления на получение выплат и другой помощи, предусмотренной в регионе для семей мобилизованных военнослужащих. Родственникам резервистов перечислят по 18 тыс. рублей на оплату коммунальных услуг и по 10 тыс. рублей в качестве единовременной выплаты.