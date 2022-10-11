Тегеран, 11 октября, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Мировой гроссмейстер по шахматамМагнус Карлсен сыграл вничью с иранским представителемПархамом Магсудлу на Кубке европейских шахматных клубов 2022 года. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 10 октября.

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37-й Клубный кубок Европы по шахматам и 26-й Клубный кубок Европы среди женщин успешно завершились в Майрхофене (Австрия). Эти соревнования проходили в семь туров с участием 502 шахматистов и 70 европейских команд.

Пархам Магсудлу, Мохаммад Амин Табатабай, Пуя Идни иМобина Али-Нассаб представили Иран в этом турнире, соревнуясь с различными европейскими командами.

Одним из самых важных событий 37-го Кубка европейского шахматного клуба стало то, что мировой гроссмейстер Магнус Карлсен сыграл вничью с иранцем Пархамом Магсудлу.

Согласно данным, Карлсен и Магсудлу соревновались в седьмом туре соревнований.