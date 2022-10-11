Мельбурн, Австралия, 11 октября, 2022, 06:27 — ИА Регнум. Жители австрийского штата Виктория, проживающие в районах, в которых ожидаются проливные дожди и наводнения, должны сделать запасы еды, воды и необходимых предметов на 72 часа, заявил премьер-министр региона Дэниел Эндрюс 11 октября в ходе посещения регионального центра управления по борьбе с последствиями стихийных бедствий.

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Власти штата предупреждают, что объем осадков, которые выпадут в регионе в ближайшие три дня, может достигнуть 100 мм. Эндрюс отметил, что из-за ранее выпавших осадков земля пропиталась настолько, что даже небольшой дождь может вызвать наводнение.

В свою очередь старший специалист Бюро метеорологии Виктории Кевин Паркин написал в своем микроблоге, что наибольшему риску в ближайшие дни будет подвержена столица штата город Мельбурн.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября Бюро метеорологии Австралии объявило, что с начала 2022 года в австралийском городе Сиднее выпало более 2200 мм осадков, что является максимальным значением за весь период погодных наблюдений.

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