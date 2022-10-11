Барнаул, , 06:23 — REGNUM В Алтайском крае призванным в рамках частичной мобилизации гражданам единовременно выплатят по 100 тыс. рублей. Об этом со ссылкой на губернатора Виктора Томенко пресс-служба правительства региона 11 октября сообщает в своём телеграм-канале.

Алтайский губернатор Виктор Томенко Пресс-служба правительства Алтайского края

Виктор Томенко «По моему поручению дополнительно проанализированы текущие финансовые возможности региона. В конечном итоге мною принято решение о выплате по 100 тыс. рублей каждому военнослужащему, призванному в ходе частичной мобилизации».

Соответствующие поручения были даны министерствам социальной защиты и финансов Алтайского края. В случае необходимости будет скорректирован проект закона о поправках в бюджет региона на 2022 год.

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Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Омской области Александр Бурков 10 октября посетил военно-полевой лагерь в Черёмушках и оценил условия пребывания мобилизованных жителей региона.

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