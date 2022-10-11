Мобилизованным из Алтайского края единовременно выплатят по 100 тыс. рублей
Барнаул, 11 октября, 2022, 06:23 — ИА Регнум. В Алтайском крае призванным в рамках частичной мобилизации гражданам единовременно выплатят по 100 тыс. рублей. Об этом со ссылкой на губернатора Виктора Томенко пресс-служба правительства региона 11 октября сообщает в своём телеграм-канале.
Соответствующие поручения были даны министерствам социальной защиты и финансов Алтайского края. В случае необходимости будет скорректирован проект закона о поправках в бюджет региона на 2022 год.
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Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Омской области Александр Бурков 10 октября посетил военно-полевой лагерь в Черёмушках и оценил условия пребывания мобилизованных жителей региона.
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