Париж, , 06:21 — REGNUM Теракт, организованный Киевом на Крымском мосту был необходим для вовлечения в конфликт стран НАТО. Такое заявление сделал 10 октября экс-посол Франции в России Клод Бланшмезон в эфире канала BFM TV.

Теракт на Крымском мосту Цитата из видео: «ЧП на Крымском мосту». 08.10.2022. Россия

По мнению Бланшмезона, этот шаг следует рассматривать как провокацию и попытку настроить президента России Владимира Путина на более жёсткие и решительные действия. При этом дипломат отметил, что ответ России был в «относительно умеренном ключе».

Также дипломат указал, что Владимир Зеленский не способен достичь каких-то военных успехов без поддержки США, и по этой причине ему необходимо добиться вовлечения в конфликт Вашингтона и НАТО. По мнению Бланшмезона, поставки вооружения Киеву будут производиться таким образом, чтобы не допустить прямого конфликта Запада с Россией, именно поэтому страны ЕС и США будут поддерживать Киев в основном обещаниями новых военных поставок и антироссийскими санкциями.

«Но что могут санкции? Они никак не повлияют на соотношение сил», — подвёл итог экс-посол Франции в России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-депутат бундестага Гердт назвал теракт на Крымском мосту провокацией извне с целью не допустить переговоров между Москвой и Киевом.

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