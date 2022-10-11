Токио, , 06:17 — REGNUM Создание нового российского оператора проекта «Сахалин-1» не оказал влияния на энергетическую безопасность Японии, заявил японский министр экономики Ясутоси Нисимура в ходе пресс-конференции.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

«Поставки нефти с «Сахалина-1» с мая этого года вышли на нулевой уровень. Поэтому указ президента никакого влияния на энергетическую безопасность нашей страны не оказывает», — заявил он.

При этом Нисимура подчеркнул, что Токио считает важным участие в проекте. По его словам, это поможет Японии диверсифицировать поставки энергоносителей. Министр добавил, что пока японская сторона изучает ситуацию вокруг «Сахалина-1».

Как сообщало ИА REGNUM, министр нефти и газа Индии заявил, что Нью-Дели изучает возможность участия в проекте «Сахалин-1». Он также выступил за конструктивный диалог с Россией.