Тегеран, 11 октября, 2022, 08:41 — ИА Регнум. 10 октября Верховный лидер Исламской революции аятоллаСейед Али Хаменеи заявил, что спорные санкции против России действительно доказали, что Запад легко переходит свои красные линии везде, где этого требуют его интересы. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иван Шилов ИА REGNUM Али Хаменеи

«Западные страны также беспокоятся о том, почему наш спортсмен отказывается от соревнований с соперником из Израиля», — заявил Верховный лидер на встрече с должностными лицами, ответственными за проведение конгресса в память о мученической смерти спортсменов.

«Участие в соревновании с израильским режимом фактически означает принесение этической победы в жертву техническому триумфу», — подчеркнул лидер.

В конце своего выступления Хаменеи посоветовал спортсменам и чиновникам не позволять превращать спорт в мост для западной культуры, поскольку представители Запада пытаются проникнуть в восточную культуру с помощью новых видов спорта.