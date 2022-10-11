Тюмень, , 06:08 — REGNUM Правительство Тюменской области в 2023 году собирается потратить почти 60 млн рублей на рублей на круглосуточную охрану своих восьми административных зданий. В том числе основное на Володарского, 45, сообщается на сайте госзакупок.

Здание правительства Тюменской области Елена Миронова © ИА REGNUM

Охрана должна быть вооружена боевым ручным стрелковым оружием, баллончиками со слезоточивым газом, наручниками и резиновыми дубинками. В тендере указана сумма 59,5 млн рублей. Станет ли сумма по итогам конкурса меньше, покажет тендер. Общий объём составит 153 366 человеко-часов. Заявки на участие в данном тендере принимаются до 25 октября 2022 года.

«Каждый сотрудник охраны будет обязан пройти психологический отбор и профессиональную подготовку, владеть боевыми приёмами борьбы и навыками применения боевого ручного стрелкового оружия», — говорится в документации.

Подрядчик должен обеспечить антитеррористическую защиту и пропускной режим в зданиях.

К примеру, в 2021 году здания правительства Тюменской области охраняло ФГУП «Охрана» Росгвардии и стоимость работ, согласно результатам тендера, составила 54,9 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: На охрану двух резиденций главы Тюменской области потратят 12 млн рублей