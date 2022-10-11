Тюмень, 11 октября, 2022, 06:08 — ИА Регнум. Правительство Тюменской области в 2023 году собирается потратить почти 60 млн рублей на круглосуточную охрану своих восьми административных зданий. В том числе основное на Володарского, 45, сообщается на сайте госзакупок.

Елена Миронова ИА REGNUM Здание правительства Тюменской области

Охрана должна быть вооружена боевым ручным стрелковым оружием, баллончиками со слезоточивым газом, наручниками и резиновыми дубинками. В тендере указана сумма 59,5 млн рублей. Станет ли сумма по итогам конкурса меньше, покажет тендер. Общий объём составит 153 366 человеко-часов. Заявки на участие в данном тендере принимаются до 25 октября 2022 года.

«Каждый сотрудник охраны будет обязан пройти психологический отбор и профессиональную подготовку, владеть боевыми приёмами борьбы и навыками применения боевого ручного стрелкового оружия», — говорится в документации.

Подрядчик должен обеспечить антитеррористическую защиту и пропускной режим в зданиях.

К примеру, в 2021 году здания правительства Тюменской области охраняло ФГУП «Охрана» Росгвардии и стоимость работ, согласно результатам тендера, составила 54,9 млн рублей.