Тегеран, 11 октября, 2022, 08:39 — ИА Регнум. 10 октября представитель министерства иностранных дел Ирана заявил, что Иран не позволит какой-либо стране вмешиваться в его внутренние дела, отметив, что Соединенные Штаты и европейцы связывают ядерные переговоры с недавними беспорядками в Иране. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Иран

Выступая на своей еженедельной пресс-конференции, Насер Канани заявил, что США и европейцы связали переговорный процесс с недавними инцидентами в Иране, отметив, что внутренние проблемы связаны с иранским правительством и нацией, однако Тегеран не позволит ни одной стране вмешиваться во внутренние дела Ирана.

Канани сообщил, что Иран по-прежнему готов продолжить переговоры о снятии санкций при прежнем подходе.

Пресс-секретарь объявил о готовности Ирана к взаимодействию со всеми сторонами, участвующими в переговорах, для достижения результата, отметив, что Тегеран будет противостоять новым санкциям, введенным правительством США, чтобы шантажировать Иран и заставить его пойти на дополнительные уступки.

По словам Канани, те правительства, которые советуют Ирану воздерживаться от насилия в отношении протестующих, позволяют протестующим в своих собственных странах нападать на посольства Ирана, которые обладают дипломатическим иммунитетом.