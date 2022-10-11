Красноярск, , 06:05 — REGNUM Днём 11 октября в Красноярске ожидается сильный ветер, порывы будут достигать 15-20 м/с. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города, ссылаясь на информацию Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Камиль Коро. Порыв ветра. 1870

Специалисты главного управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности просят красноярцев соблюдать меры безопасности в связи с сильным ветром. Запрещено сжигать мусор и горючие материалы, не рекомендуется подходить к рекламным щитам, оборвавшимся проводам, лёгким постройкам и так далее.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным синоптиков, днём 11 октября в центральных и южных районах Красноярского края ожидается сильный ветер с порывами 15-18 м/с. В центральных районах края — до 20 м/с.

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