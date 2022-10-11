Тегеран, , 08:38 — REGNUM 10 октября временный поверенный в делах посольства Ирана в Лондоне заявил, что ситуация в посольстве спокойная, причем флаг Исламской Республики был вновь поднят. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«Флаг Исламской Республики, который оскорбили террористические элементы, был снова поднят; посольство работает в нормальном режиме», — заявил Мехди Хоссейни-Матин агентству IRNA.

«Ситуация в настоящее время спокойная после нападения, совершенного антиреволюционными элементами на представительство Ирана в отсутствие лондонской полиции», — объявил чиновник.

«После жестоких мер, принятых в последние недели, эти элементы забрались на здание посольства и оскорбили флаг нашей страны», — сказал он, отметив, что они также нанесли некоторый ущерб окнам.

По данным полиции, пятеро мужчин были арестованы за нанесение ущерба офису представительства; еще трое мужчин и женщина также были задержаны за то, что они пытались устроить беспорядки и напали на полицию.