Благовещенск, , 06:18 — REGNUM Через портал госуслуг и отделения социальной защиты населения Амурской области можно подать заявления на получение выплат и другой помощи, предусмотренной в регионе для семей мобилизованных военнослужащих. Родственникам резервистов перечислят по 18 тыс. рублей на оплату коммунальных услуг и по 10 тыс. рублей в качестве единовременной выплаты, напомнил в своём телеграм-канале губернатор Приамурья Василий Орлов.

Деньги Захар Степанов © ИА REGNUM

Читайте также: В Приамурье создали совет меценатов для помощи участникам спецоперации

Для семей с детьми дополнительно предусмотрены 10 тыс. рублей на каждого ребёнка. Эту сумму также можно получить только один раз. Кроме того, школьников, чьи отцы призваны участвовать в спецоперации, в учебных заведениях будут кормить бесплатно. Эту меру намерены реализовать в ближайшее время, она буде действовать до конца года.

«Средства выделяем из резервного фонда области. Кроме того, в муниципалитетах открываются специальные центры, которые адресно работают с семьями и помогают по мере необходимости», — пояснил Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Благовещенске Амурской области намерены собирать помощь на поддержку мобилизованных централизованно. Для этого в городе создали совет меценатов.