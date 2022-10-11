Токио, , 05:59 — REGNUM Япония продолжит оказывать всестороннюю поддержку киевским нацистам. Об этом глава МИД Ёсимаса Хаяси 11 октября заявил на регулярной пресс-конференции в Токио.

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси Mofa.go.jp

Ёсимаса Хаяси «Наша страна продолжит тесное сотрудничество с международным сообществом, в первую очередь со странами G7… Будет поддерживать [киевский режим] и [проживающий на территории б. УССР] народ».

Хаяси подчеркнул, что Япония выступает с решительным осуждением российских ракетных ударов, и повторил призыв к гражданам страны немедленно покинуть территорию б. УССР. По словам дипломата, в настоящее время МИД не располагает информацией о гражданах страны, которые могли пострадать в результате этих ударов.

Напомним, 10 октября Вооружённые силы России нанесли массированный ракетный удар по объектам военного управления, энергетики и связи на территории б. УССР, контролируемой Киевом.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден и лидеры других стран G7 в ходе экстренного заседания, созываемого 11 октября в онлайн-режиме, обсудят продолжение оказания военной помощи киевским нацистам.

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