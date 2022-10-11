Токио, 11 октября 2022, 05:59 — REGNUM Япония продолжит оказывать всестороннюю поддержку киевским нацистам. Об этом глава МИД Ёсимаса Хаяси 11 октября заявил на регулярной пресс-конференции в Токио.
Хаяси подчеркнул, что Япония выступает с решительным осуждением российских ракетных ударов, и повторил призыв к гражданам страны немедленно покинуть территорию б. УССР. По словам дипломата, в настоящее время МИД не располагает информацией о гражданах страны, которые могли пострадать в результате этих ударов.
Напомним, 10 октября Вооружённые силы России нанесли массированный ракетный удар по объектам военного управления, энергетики и связи на территории б. УССР, контролируемой Киевом.
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Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден и лидеры других стран G7 в ходе экстренного заседания, созываемого 11 октября в онлайн-режиме, обсудят продолжение оказания военной помощи киевским нацистам.
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