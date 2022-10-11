Гавана, 11 октября, 2022, 05:57 — ИА Регнум. Президент Кубы Мигель Диас-Канель выразил поддержку Венесуэле в связи с прошедшими в Боливарианской Республике стихийными бедствиями. Об этом кубинский лидер заявил на своей странице в Twitter.

ИА REGNUM Куба

«Народ и правительство Кубы разделяют боль братского венесуэльского народа и правительства в связи с трагическими событиями, вызванными схождением оползня в Лас-Техериасе», — заявил он.

Глава Кубы выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал успехов спасателям в ликвидации последствий стихийного бедствия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее проливные дожди в Венесуэле вызвали сходы оползней и наводнения. В результате стихийных бедствий погибли не менее 36 человек. Еще 56 до сих пор числятся пропавшими без вести.