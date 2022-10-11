Красноярск, , 05:56 — REGNUM В Красноярском крае за прошедшую неделю уровень заболеваемости ОРВИ снизился на 7,5%. Об этом в своём телеграм-канале 11 октября сообщил руководитель краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Мобильный пункт вакцинации от гриппа Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По его словам, заболеваемость обусловлена вирусами не гриппозной этиологии (риновирусами, вирусами парагриппа, аденовирусами и другими).

По состоянию на 11 октября в крае против гриппа привито около 620 тысяч человек. Это 22,9% от численности жителей региона.

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября Роспотребнадзор запустил всероссийскую горячую линию по профилактике ОРВИ и гриппа.

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