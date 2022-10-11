Красноярск, 11 октября, 2022, 05:56 — ИА Регнум. В Красноярском крае за прошедшую неделю уровень заболеваемости ОРВИ снизился на 7,5%. Об этом в своём телеграм-канале 11 октября сообщил руководитель краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мобильный пункт вакцинации от гриппа

По его словам, заболеваемость обусловлена вирусами не гриппозной этиологии (риновирусами, вирусами парагриппа, аденовирусами и другими).

По состоянию на 11 октября в крае против гриппа привито около 620 тысяч человек. Это 22,9% от численности жителей региона.

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября Роспотребнадзор запустил всероссийскую горячую линию по профилактике ОРВИ и гриппа.