Владивосток, , 05:54 — REGNUM На Дальнем Востоке за первую неделю октября снизились оптовые цены на треску и минтай, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Росрыболовства.

Рыба Fish.gov.ru

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Треска упала в цене на 2,3% — до 210 рублей за кг. Минтай подешевел на 1% и продавался за 99 рублей за кг.

Отмечается, что с начала года на 35% увеличились перевозки контейнеров с рыбой на Дальневосточной железной дороге.

Как сообщало ИА REGNUM, представители России и Норвегии проведут встречу для того, чтобы поделить квоты на вылов трески. Несмотря на сложную геополитическую ситуацию и санкции в отношении России, российские траулеры могут выгрузить в Норвегии рыбы на миллиарды долларов.