Москва, 11 октября, 2022, 05:52 — ИА Регнум. Россия никому не угрожает применением ядерного оружия, однако западные СМИ продолжают раскручивать истерию по этому поводу, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД

«США и зависимые от них государства активно вводят в оборот ядерную риторику. Пытаются представить дело так, будто наша страна готовится нанести удары с использованием оружия массового поражения. В очередной раз приходится пояснять, что Россия никому применением ядерного оружия не угрожает», — приводит его слова РИА Новости.

Рябков напомнил, что военная доктрина России четко указывает условия применения атомного оружия. Он подчеркнул, что Москва может применить ядерные вооружения в случае непосредственной угрозы существованию государства. В частности, оно может быть применено при наличии достоверной информации о пуске баллистических ракет в сторону России или ее союзников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-госсекретарь США Майкл Помпео назвал безрассудными слова главы Белого дома Джо Байдена о риске ядерной войны. По его мнению, этот риск приближают лишь слова и действия самого Байдена.