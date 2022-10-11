Экс-депутат бундестага назвал теракт на Крымском мосту провокацией извне
Берлин, 11 октября, 2022, 05:47 — ИА Регнум. Теракт на Крымском мосту назвал спланированной извне провокацией, совершённой с целью не допустить переговоров между Москвой и Киевом, экс-депутат бундестага, член партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт. Такое заявление политик сделал 10 октября, сообщает Die Süddeutsche Zeitung.
Как уточнил Гердт, теракт является очередной попыткой эскалации ситуации с целью отодвинуть мирные переговоры.
«Видимо, кому-то на Западе сильно не хочется, чтобы конфликт на [территории б. УССР] прекратился и обе стороны сели за стол переговоров», — предположил Гердт.
Экс-депутат бундестага отметил, что как только начинает «вырисовываться» ситуация, делающая возможными переговоры, которые могут привести к мирному решению конфликта, то сразу происходит какая-нибудь отлично спланированная провокация, которая ставит крест на попытках переговоров.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что подробности расследования ЧП на Крымском мосту известны только Следственному комитету России.