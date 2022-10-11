Берлин, 11 октября, 2022, 05:47 — ИА Регнум. Теракт на Крымском мосту назвал спланированной извне провокацией, совершённой с целью не допустить переговоров между Москвой и Киевом, экс-депутат бундестага, член партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт. Такое заявление политик сделал 10 октября, сообщает Die Süddeutsche Zeitung.

Иван Шилов ИА REGNUM Теракт на Крымском мосту

Как уточнил Гердт, теракт является очередной попыткой эскалации ситуации с целью отодвинуть мирные переговоры.

«Видимо, кому-то на Западе сильно не хочется, чтобы конфликт на [территории б. УССР] прекратился и обе стороны сели за стол переговоров», — предположил Гердт.

Экс-депутат бундестага отметил, что как только начинает «вырисовываться» ситуация, делающая возможными переговоры, которые могут привести к мирному решению конфликта, то сразу происходит какая-нибудь отлично спланированная провокация, которая ставит крест на попытках переговоров.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что подробности расследования ЧП на Крымском мосту известны только Следственному комитету России.