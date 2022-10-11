Белогорск, Амурская область, , 05:35 — REGNUM В Амурской области мужчина узнавал новости о крупных ДТП и «зарабатывал» на тех, кто потерял в этих авариях своих близких. Жителя Белогорска задержали по подозрении в нескольких эпизодах мошенничества, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 октября в пресс-службе управления МВД по региону.

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В одном из случаев более полумиллиона рублей потеряла женщина, у которой в июле 2019 года погиб сын. Мошенник обратился к ней, предложив юридическую помощь в получении страховой выплаты ОСАГО. Амурчанка заплатила ему 30% предоплаты за услуги, а потом он получил страховую сумму в 475 тыс. рублей. Выплату амурчанин оформил по доверенности, которую женщина оформила, чтобы он представлял её интересы в страховой компании.

Позже выяснилось, что по этой же схеме мошенник похитил деньги ещё шестерых человек, в том числе жителей Приморья, Забайкалья и Еврейской автономии. Мужчина обманывал тех, кто потерял в авариях родственников, находя их данные с помощью соцсетей. Общая сумма украденных им денег составила более 1 млн рублей.

Амурчанин признал свою вину и активно сотрудничает со следствием. Он находится под подпиской о невыезде.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября неизвестный звонил предпринимателям города Зеи в Амурской области и представлялся мэром Андреем Бродягиным. От его имени мошенник просил у представителей бизнеса спонсировать банкет для представителей министерства обороны России.