Благовещенск, , 05:25 — REGNUM В дальневосточном соединении дальней авиации ВКС России, дислоцированном в Амурской области, провели контрольные занятия за летний период обучения с личным составом управления. Об этом 10 октября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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пресс-служба Минобороны РФ «В ходе занятий проверена теоретическая подготовка военнослужащих и проведена комплексная сдача зачётов по технической, тактической, специальной, огневой, военно-политической и физической подготовке, а также по РХБ защите».

Военнослужащие управления соединения по итогам сдачи зачётов смогли подтвердить свои квалификационные разряды (классность), а некоторые — повысить их. Руководил проверкой командир авиационного соединения, гвардии генерал-майор Андрей Малышев.

Как сообщало ИА REGNUM, экипажи самолётов Ту-142 противолодочной эскадрильи отдельного гвардейского смешанного авиаполка Северного флота отработали в воздухе дозаправку от воздушных танкеров Ил-78 ВКС России.

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