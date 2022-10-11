Варшава, 11 октября, 2022, 05:19 — ИА Регнум. Обвинение Норвегии в попытке нажиться на экспорте газа в Европу после снижения поставок из России выдвинул премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Об этом 10 октября пишет Washington Post.

Marek Mytnik — Bank Zachodni WBK Матеуш Моравецкий

Польша присоединилась к европейским странам, критикующим Норвегию за доходы с энергоресурсов, которые резко возросли после начала конфликта на территории б. УССР. Моравецкий призвал власти Норвегии поделиться доходами, которые он назвал «чрезмерными», с Киевом, обвинив Осло в спекуляции на конфликте.

В свою очередь, в Норвегии не согласились с упрёками, указав на поддержку страной санкций Евросоюза в отношении России, поддержку Европы газом и выделение военной помощи Киеву.