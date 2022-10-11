Вашингтон, , 05:06 — REGNUM Соединенные Штаты и их сателлиты, продолжая поставки вооружений киевским нацистам, вплотную приблизились к красной линии, заявил российский посол в США Анатолий Антонов, сообщает пресс-служба дипмиссии.

Анатолий Антонов Mil.ru

«Призываем США и их союзников не пересекать красных линий, к которым они вплотную приблизились. Перестать накачивать режим смертоносными вооружениями. Это лишь приведет к новым жертвам и разрушениям, дальнейшему затягиванию конфликта», — заявил он.

Антонов отметил, что продолжающиеся поставки оружия киевскому режиму свидетельствуют о вовлеченности США и их союзников в качестве участников боевых действий. Он предупредил, что такая политика Вашингтона может привести к эскалации и прямому столкновению России и НАТО. Антонов напомнил, что западное оружие бандеровцы активно используют для убийства мирных жителей и разрушения гражданской инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден и другие лидеры стран G7 обсудят дальнейшую военную помощь киевскому режиму в ходе экстренного заседания. Отмечается, что для участия в видеоконференции пригласят и главаря киевской хунты Владимира Зеленского.