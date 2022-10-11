Лондон, 11 октября, 2022, 05:03 — ИА Регнум. Американские власти заманивали Киев в Североатлантический альянс, провоцируя Россию на ответные действия, однако США решили отклонить заявку Владимира Зеленского, когда он недавно запросил ускоренное вступление в НАТО, написала обозреватель из Бахрейна Савсан аш-Шаер для арабской газеты Asharq Al-Awsat.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Журналистка считает, что киевскому режиму не стоит надеяться на одобрение этого запроса «в ближайшее время», поскольку НАТО не захочет пойти на прямую конфронтацию с Москвой.

Аш-Шаер также напомнила, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель выступала против членства Киева в альянсе. Обозреватель предположила, что глава немецкого правительства понимала реальные намерения Вашингтона, но никто не прислушался к ней.

По словам аш-Шаер, Киев продолжил настаивать на своем и позиция Зеленского привела к «тяжелым последствиям» для территории бывш. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин допустил, что НАТО может передать Киеву ракеты с содержанием ядерного оружия. Так эксперт оценил заявление Владимира Зеленского нанести «превентивные» ядерные удары по России.