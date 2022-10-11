Веллингтон, , 05:01 — REGNUM Санкционные меры в отношении 51 гражданина России и 24 должностных лиц ввели власти Новой Зеландии. Об этом 11 октября сообщила глава МИД страны Нанайя Махута в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал 1News.

Новая Зеландия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Как пояснила глава МИД Новой Зеландии, в санкционный список включены 24 лица, связанные с решением российского президента Владимира Путина о воссоединении с Россией четырёх регионов, а также ещё 51 человек.

Среди попавших в санкционных список числится российский миллиардер Александр Абрамов и члены его семьи, а также телекомпания Evraz, часть акций которой принадлежит Абрамову. Миллиардеру был запрещён въезд в Новую Зеландию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн рассматривает возможность введения дополнительных антироссийских санкций.

Читайте ранее в этом сюжете: В Новой Зеландии хотят ввести дополнительные антироссийские санкции