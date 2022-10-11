Москва, 11 октября, 2022, 05:00 — ИА Регнум. Во вторник, 11 октября, в Москве переменная облачность, без осадков, температура воздуха до +11… +13 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Краски осени

В ночь на 12 октября в столице также без осадков, местами туман, температура воздуха −1… +1 °C.

Ветер переменных направлений 2−7 м/с, ночью — слабый. Атмосферное давление 752 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +8… +13 °C днём. Ночью — −2… +3 °C.

В среду, 12 октября, днём в столице ожидается +9… +11 °C, по области +8… +13 °C, облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, атмосферное давление 750 (-2) мм рт. ст. Ночью в регионе ожидается +1… +6 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, зимняя морозная погода уже установилась в ряде регионов, в том числе в Якутии и на Камчатке.