Североморск, Мурманская область, 11 октября 2022, 04:47 — REGNUM Экипажи самолётов Ту-142 противолодочной эскадрильи отдельного гвардейского смешанного авиаполка Северного флота (СФ) отработали в воздухе дозаправку от воздушных танкеров Ил-78 ВКС России. Об этом 10 октября сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны РФ.
Самолёты дальней противолодочной авиации СФ осуществляли вылеты с аэродрома постоянного базирования. Тренировки по дозаправке топливом, считающейся сложнейшей воздушной операцией, проводились над северными регионами страны.
В сообщении отмечается, что полёты морской авиации СФ выполнятся над Кольским полуостровом, а также над акваториями Баренцева и Белого морей.
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