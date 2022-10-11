Петропавловск-Камчатский, 11 октября, 2022, 04:38 — ИА Регнум. На Камчатке утром 11 октября поступили анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах в школах Петропавловска-Камчатского. Учебные заведения проверяли спецслужбы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Rafael Mizrahi Бомба

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Ученики и педагоги были эвакуированы. Опасных предметов в зданиях обнаружено не было.

После проведения проверок занятия в школах возобновили.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюмени пациент туберкулёзного диспансера осуждён за изготовление взрывного устройства.