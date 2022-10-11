Анкара, , 04:38 — REGNUM Инициативы Афин назвал незаконными и призвал Запад не поддерживать их президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом 11 октября сообщает агентство Anadolu.

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Коснувшись вопроса обострения отношений между Турцией и Грецией, турецкий лидер раскритиковал позицию Брюсселя по данной теме. По мнению Эрдогана, Евросоюз не должен поддерживать «незаконные инициативы Афин», оправдывая их европейским единством и солидарностью.

Турецкий лидер призвал ЕС организовать диалог Афин с Анкарой на двусторонней основе. При этом Эрдоган указал на незаменимость Турции для Европейского Союза и для европейского региона в целом. По словам президента Турции, последние события доказали этот факт в полной мере. Эрдоган отметил, что участники саммита Европейского политического сообщества, который состоялся в Праге, высоко оценили посредническую роль Анкары по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам президента Турции Эрдогана, Анкаре не о чем говорить с Афинами.

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