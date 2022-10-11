Воронеж, , 04:31 — REGNUM По меньшей мере один человек погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Воронежской области с участием шести легковых автомобилей и грузовика, 10 октября сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Еще семеро человек пострадали. ДТП произошло в Борисоглебском районе на 621-м километре автодороги «Р-22 — Москва-Астрахань».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября на федеральной дороге А-180 «Нарва» произошло столкновение грузового автомобиля и рейсового автобуса, следовавшего из латвийской столицы Риги в Санкт-Петербург. В результате случившегося погиб один человек. Кроме того, 14 человек пострадали.

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