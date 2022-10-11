Нью-Дели, , 04:18 — REGNUM Власти Индии изучат возможность участия в нефтегазовом проекте «Сахалин-1» после передачи прав российскому оператору, заявил глава индийского министерства нефти и газа Хардип Сингх Пури агентству Reuters.

Индия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы посмотрим на то, каково положение дел, и что предлагается», — заявил он.

Пури подчеркнул, что Индия выступает за здоровый диалог с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее японское министерство экономики заявило о планах сохранить свое участие в проекте «Сахалин-1». Токио считает важным участие в проектах для того, чтобы сократить зависимость от поставки энергоносителей из стран Ближнего Востока.

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