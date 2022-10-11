Нью-Дели, 11 октября, 2022, 04:18 — ИА Регнум. Власти Индии изучат возможность участия в нефтегазовом проекте «Сахалин-1» после передачи прав российскому оператору, заявил глава индийского министерства нефти и газа Хардип Сингх Пури агентству Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

«Мы посмотрим на то, каково положение дел и что предлагается», — заявил он.

Пури подчеркнул, что Индия выступает за здоровый диалог с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее японское министерство экономики заявило о планах сохранить свое участие в проекте «Сахалин-1». Токио считает важным участие в проектах для того, чтобы сократить зависимость от поставки энергоносителей из стран Ближнего Востока.