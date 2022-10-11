Сан-Сальвадор, 11 октября, 2022, 04:14 — ИА Регнум. До 25 человек возросло количество жертв тропического шторма «Джулия», обрушившегося на страны Центральной Америки, сообщило агентство Reuters.

Алексей Боголюбов. Шторм

Ранее сообщалось о 16 погибших. В Сальвадоре удар стихии унес жизни десяти человек, и еще тысячу жителей страны пришлось эвакуировать. В Гватемале из-за последствий циклона погибли восемь человек. Кроме того, семеро человек получили ранения.

В Гондурасе и Панаме подтверждена гибель пяти и двух человек соответственно. По оценкам Национального центра ураганов США (NHC), максимальная скорость ветра внутри шторма достигает 45 км в час.

Как сообщало ИА REGNUM, в Никарагуа шторм «Джулия» оставил без энергоснабжения 1 млн человек.