Токио, , 04:13 — REGNUM Над восточной частью Японии пролетел метеорит в ночь с 10 на 11 октября, передает телеканал TV Asahi.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

По его данным, некое небесное тело пролетело над японской территорией с примерной скоростью около 50 километров в секунду. Тем не менее сведений о падении метеорита на землю или в океан не приводится. Других подробностей и комментариев от ученых также не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября метеорит пролетел над территорией Шотландии и Северной Ирландии. Очевидцы отмечали, что его полет сопровождался ощутимым звуком. Также утверждалось, что при входе метеора в атмосферу был слышен некий хлопок.

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