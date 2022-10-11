Стаханов, ЛНР, 11 октября, 2022, 04:09 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли город Стаханов в Луганской Народной Республике с применением американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 11 октября сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева, в своём телеграм-канале.

Александр Погожев ИА REGNUM На въезде в Стаханов

Уточняется, что со стороны расположения киевских карателей в 00:50 мск был зафиксирован обстрел города Стаханов с применением РСЗО HIMARS. Всего по населённому пункту было выпущено две ракеты.

Информация о возможных повреждениях и пострадавших уточняется.

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