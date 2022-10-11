Тбилиси, 11 октября, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Депутат Европейского парламента от Литвы Раса Юкнявичене заявила о необходимости «дебидзинизации» Грузии, сообщает 10 октября грузинский телеканал «Формула».

Иван Шилов ИА REGNUM Бидзина Иванишвили

"Когда члены Европарламента говорят о деолигархизации в Грузии — об этом уже упоминается в резолюции, которая была принята Европарламентом большинством голосов. В этой резолюции упоминался лично Бидзина Иванишвили. Европейский парламент потребовал надлежащих санкций в отношении Иванишвили. «Грузинская мечта» демонстрирует, что она точно не понимает, что это значит, и манипулирует мнением Европейской комиссии. Я уверена, что эти манипуляции и притворство не помогут Грузии получить статус кандидата. Сейчас не то время, как, скажем, в советские времена правительство могло манипулировать мнениями, такие манипуляции недопустимы в ЕС. Конечно, все понимают, что деолигархизация в Грузии в первую очередь подразумевает дебидзинизацию, и все больше и больше людей осознают это. Это одно из главных препятствий для Грузии», — сказала Юкнявичене.

Напомним, что 10 октября в грузинский парламент был внесён законопроект о «деолигархизации».