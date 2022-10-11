Саратов, 11 октября, 2022, 03:57 — ИА Регнум. В арбитраж Саратовской области после завершения действия моратория поступил иск о банкротстве ООО «Завод автономных источников тока», которое занимается производством аккумуляторов. Заявление пока к производству не принято, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Иск от завода в базе суда зарегистрирован 6 октября 2022 года. Сумма долга, ставшего основанием для обращения в суд, превышает 1 млрд рублей.

Предприятие, выпускающее щелочные аккумуляторы, было создано в 2016 году. Владельцы — московское ООО «Тмх-Энергетические решения» (крупный владелец — АО «Трансмашхолдинг») и Валентина Бондарева. На заводе трудятся более 1 тыс. сотрудников.

Это не первая попытка обанкротить саратовское предприятие.

Напомним, ранее банкротное дело было инициировано в отношении новосибирского предприятия из дивизиона «Роснано» — ООО «Лиотех-Инновации», которое занимается производством батарей для транспорта, систем управления.