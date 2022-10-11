Омск, 11 октября, 2022, 03:51 — ИА Регнум. В рамках акции #МЫВМЕСТЕ в Омске в молодёжном пространстве «306 квадратов» прошёл первый мастер-класс. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, желающие вяжут игрушки для детей мобилизованных.

Оmskportal.ru Изготовление игрушек для детей мобилизованных

Схемы вязания участникам мастер-класса показали мастерицы клуба «28 петель_Омск».

«Мы хотим научить молодых ребят вязать, привить им русские традиции», — рассказала координатор клуба Анастасия Каракулова.

По её словам, получив навыки вязания на примере игрушек, желающие могут вступить в ряды волонтёров и мастерить тёплые вещи для бойцов и игрушки для их детей.

В мастер-классе приняли участие студенты. Некоторые из них уже знакомы с техникой вязания, другие взяли в руки крючок и спицы впервые.

«В это сложное время мне хотелось бы помочь семьям мобилизованных омичей», — отметила волонтёр акции #МЫВМЕСТЕ Марина Шмойлова.

Мастер-классы по вязанию игрушек и тёплых вещей будут проходить регулярно. Присоединиться к акции приглашают всех желающих.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области начали работу центры социальной поддержки семей мобилизованных. Каждому мобилизованному из региона обещают выплатить по 100 тысяч рублей.

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