Москва, , 03:44 — REGNUM Переменная облачность без осадков ожидается в Москве. Об этом 10 октября сообщает на своём сайте Гидрометцентр России.

Москва. Пасмурное утро Василий Иванов © ИА REGNUM

Как уточнили метеорологи, днём 11 октября в Москве температура воздуха достигнет +11…+13 градусов. Ночью похолодает до — 1…+1 градуса. Осадков как днём, так и ночью не ожидается, в ночное время будет наблюдаться слабый туман. Из-за тумана в городе до утра 12 октября будет действовать «жёлтый» уровень погодной опасности.

Ветер будет дуть слабый, переменный, его скорость составит 2-7 м /сек. Атмосферное давление составит 750–752 мм рт. столба.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ряде регионов России уже установилась зимняя морозная погода.

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