Мюнхен, Германия, , 03:43 — REGNUM Количество проданных немецким автоконцерном BMW за первые девять месяцев 2022 года превысили вдвое показатели предыдущего года. Об этом сообщила пресс-служба автопроизводителя.

BMW Scozzy

Сообщается, что за этот период BMW продала 128 тыс. электромобилей. При этом в компании отмечают, что рынок такого типа автотранспорта в Германии продолжает расти. В связи с этим автоконцерн намерен и в дальнейшем увеличивать производство электромобилей.

В частности, к концу 2025 года BMW планирует продать более двух миллионов автомобилей с электродвигателями. При этом власти Германии рассчитывают, что количество электромобилей в стране на дорогах превысит 15 млн единиц к 2030 году.