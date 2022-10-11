Омск, , 03:41 — REGNUM Губернатор Омской области Александр Бурков 10 октября посетил военно-полевой лагерь в Черёмушках и оценил условия пребывания мобилизованных жителей региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Военно-полевой лагерь для мобилизованных в Омской области Оmskportal.ru

По данным региональных властей, в палаточном городке оперативно сделали дорогу, централизованное водоснабжение, освещение. Работает медицинский центр, полевая кухня, есть бани и даже храм-палатка.

Мобилизованный их Большереченского района Александр N. назвал созданные для бойцов условия нормальными. «Танковый институт предоставил палатки, кровати, матрасы, одеяла, подушки. Новое постельное белье выдали. Кормят хорошо, три раза в день», — сказал он.

Омская область поможет обеспечить бойцов ковриками, спальниками и обувью, укомплектовать аптечки медикаментами.

Бурков после беседы с мобилизованными рассказал, что у них продолжается боевая подготовка: «Все при деле, восстанавливают свои навыки».

Преподаванием занимаются офицеры, которые участвовали в спецоперации по денацификации и демилитаризации территории б. УССР.

«Настроение у ребят боевое. Все осознано идут на фронт. Ребята готовы к защите своего Отечества», — резюмировал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области заработали центры социальной поддержки семей мобилизованных. Каждому мобилизованному в регионе решено выплатить по 100 тысяч рублей. Пакет мер социальной поддержки будет расширяться, заверили в облправительстве.

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